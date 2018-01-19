В Узбекистане внедряется разовой порядок таможенной проверки

2018-01-19 10:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сокращается количество проверок грузов на таможне Узбекистана, так как Государственный таможенный комитет Республики внедряет порядок разовой таможенной проверки ввозимых и вывозимых товаров при их оформлении.

В соответствии с постановлением Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства» участникам внешнеторговых операций предоставлен ряд льгот при осуществлении экспортно-импортных операций.

В частности, с 1 декабря 2017 года с момента оформления товаров по экспортному таможенному режиму устанавливается срок 120 календарных дней, по истечении которого образуется просроченная дебиторская задолженность. До сих пор этот срок только для отдельных предприятий составлял 90 дней, в общем – 60 дней.

Субъектам предпринимательства предоставлены полномочия по осуществлению экспорта товаров (кроме специальных товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, на основе инвойсов. Так же отменено требование по выдаче разрешения органами государственной таможенной службы на реэкспорт товаров, находящихся под таможенным режимом «временный ввоз».

При этом в соответствии с постановлением президента «О дополнительных мерах по поддержке отечественных экспортеров плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов» предоставляется право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без заключения экспортного договора на основании инвойса при соблюдении некоторых условий.