Рынок криптовалют восстанавливается

2018-01-19 10:34 | www.trend.az | 6

Рынок цифровых валют в пятницу продолжает восстановление после резкого падения, при этом самая популярная в мире криптовалюта — биткоин (bitcoin) — торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,28%, до 11,62 тысячи долларов. На бирже BitMEX криптовалюта росла в цене на 2,2%, до 11,4 тысячи долларов, на Bitfinex — на 1,6%, до 11,14 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин поднимался в цене на 0,78%, до 11,34 тысячи долларов.

После падения ниже отметки в 10 тысяч долларов в четверг, биткоин перешел к росту, превышая позднее отметку в 12 тысяч долларов. По мнению руководителя исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсера Богарта (Spencer Bogart), биткоин показал свою способность переживать потрясения, тогда как менее крупные криптовалюты в эти дни переоценены. Для многих людей сегодня, считает эксперт, такая устойчивость биткоина является отличной возможностью для покупки.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дорожает на 4,1%, до 1,05 тысячи долларов, Ripple — на 16,7%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 1,13%, до 1,82 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 573,98 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 34% от всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 11%.