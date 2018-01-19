Государственный таможенный комитет предотвратил в 2017 году незаконный вывоз из Азербайджана золота на 1,2 млн. манатов

2018-01-19 11:25 | www.apa.az | 6

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил в 2017 году незаконный вывоз из Азербайджана золотых ювелирных украшений на сумму 1,2 млн. манатов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил глава Государственного таможенного комитета Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года. Он также сообщил, что в минувшем году ГТК предотвратил незаконный вывоз из Азербайджана валюты на 1 млн. долларов. По его словам, в прошлом году было изъято свыше 100 килограммов героина и более 2 тонн конопли: «В целом предотвращена попытка вывоза 2,7 кг контрабанды».