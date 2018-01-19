В службу находок почты Азербайджана поступило более 40 утерянных документов

2018-01-19 10:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ОАО "Тамиз Шахар" 17 января передало в службу находок Pochtap почтовой службы Азербайджана - ООО Azerpoct 43 утерянных документа. Об этом сообщили Trend в пятницу в службе Pochtap.

Половина из них удостоверения личности. Также среди документов, переданных в службу находок Pochtap, общегражданские паспорта, водительские права, технические паспорта автомобиля, свидетельства о рождении, военные билеты, партийные билеты, дипломы, электронные карты здоровья, трудовые книжки, удостоверения налоговой коллегии, аттестаты и карты социального страхования.

Получить информацию о найденных документах можно по номеру службы поддержки - "169".

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Сервис Pochtap был запущен почтовым оператором в феврале 2017 года и реализуется совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО "Бакметрополитен", ОАО "Тамиз Шахар" и ООО BakuBus.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.