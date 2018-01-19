Bakü Büyükelçiliği : 20 Ocak vesilesiyle Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarımızda ve Türk Şehitliğinde bayraklar yarıya indirilecek

2018-01-19 11:25 | www.trend.az | 1

Türkiye Bakü Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada , 20 Ocak Milli Matem Günü vesilesiyle 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Büyükelçilik’te Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarında ve Türk Şehitliğinde bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve istiklali uğrunda verilen mücadelenin dönüm noktalarından biri haline gelen 20 Ocak 1990 katliamı asla unutulmayacaktır.

Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bundan 28 yıl önce canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu acı gününde kardeş Azerbaycan’ın kederini paylaşıyoruz”

20 Ocak’ta neler oldu?