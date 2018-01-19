Айдын Алиев выразил отношение к сообщениям об объединении ГТК с некоторыми структурами

2018-01-19 11:34 | www.apa.az | 5

Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев выразил своё отношение к сообщениям об объединении ГТК с некоторыми структурами.

Как сообщает АПА-Экономикс, Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года отметил, что в США и в некоторых странах Европы таможенные службы функционируют в составе Министерства финансов. «А в некоторых европейских странах таможенные службы действуют в составе Министерства экономики. Таможенные работники являются солдатами народа и правительства. И мы будем работать там, где скажут».