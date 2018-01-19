МВД распространил информацию по факту убийства в Шамахы - ОБНОВЛЕНО-1

2018-01-19 11:39 | www.apa.az | 5

МВД распространил информацию по факту убийства в Шамахы.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате профессионально проведенных сотрудниками МВД и прокуратуры неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам на территории Шамахинского района был задержан совершивший преступление Натиг Бинятов.

18 января после получения информации об убийстве Заура Гаджиева сотрудники Шамахинского РОП и прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта выехали на место совершения преступления, где осмотрели место происшествия и труп, изъяли вещественные доказательства, а также провели другие необходимые следственные действия.

С места происшествия было изъято охотничье оружие «ТОЗ-16» со стертым серийным номером.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст.120 УК АР (умышленное убийство).

В ходе расследования было установлено, что проживающий в ферме Натиг Бинятов во время конфликта застрелил пастуха Заура Гаджиева. Н.Бинятов был задержан и передан следствию.

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11:18

В Шамахинском районе супруга убитого также получила огнестрельные ранения.

Как сообщает местное бюро АПА, Натиг Бинятов на глазах у супруги и четырех малолетних детей застрелил Заура Гаджиева.

Во время происшествия супруга Заура Гаджиева Дурдана Гаджиева получила два ранения в руку и одно ранение в ногу.

Совершивший убийство и убитый являлись пастухами в соседних фермах села Аджыдере.

Причиной инцидента стал конфликт из-за кражи скота.

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10:10

В Шамахинском районе совершено убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было совершено в животноводческой ферме села Аджыдере Шамахинского района. Житель села Гушчу Бинятов Натиг Ширбала оглу (1996 г.р.) в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья своего соседа Гаджиева Заура Сеидага оглу (1980 г.р.).

З.Гаджиев скончался по пути в Шамахинскую центральную больницу.

Н.Бинятов был задержан и передан следствию.

По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.