У молодых азербайджанских гимнастов хороший задел на будущее – тренер олимпийского чемпиона (ФОТО)

2018-01-19 10:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - У молодых азербайджанских гимнастов хорошая базовая подготовка, хорошая стойка, очень хороший задел на будущее, сказал Trend тренер олимпийского чемпиона Лешека Бляника из Польши Андрей Левит в кулуарах проходящих в Баку курсов первого уровня Международной федерации гимнастики (FIG) для тренеров по мужской спортивной гимнастике.

"Тренеры проходят теоретическую и практическую подготовку, а потом сдают экзамены. FIG специально организовала эти курсы для обучения тренеров, чтобы они поняли новую технику. Мы активно занимаемся, выходим из базовых элементов на элементы высокой сложности. FIG имеет структуру, которая занимается образованием тренеров, судей, менеджеров. В рамках деятельности этой структуры мы и проводим тренерские курсы в Баку", - сказал Левит.

Он отметил, что уже посещал Баку два года назад во время соревнований Кубка мира.

"Мой подопечный тогда занял второе место на Кубке мира, и остались приятные воспоминания", - сказал Левит.

Он выразил восхищение красотой столицы Азербайджана.

"Сегодня я ходил на набережную и поражался архитектуре. Спортивные объекты тоже сделаны на высшем уровне. В Азербайджане одна из лучших спортивных структур в мире. Уровень проводимых здесь соревнований очень высок - здесь отличный зал, отличные снаряды, очень хороший разминочный зал, прекрасная гостиница. Все, что нужно для успешного старта", - сказал Левит.