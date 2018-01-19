В Подмосковье пенсионер убил собутыльника и отрубил ему руки и голову

2018-01-19 11:42 | www.apa.az | 6

Пенсионер в Подмосковье убил соседа во время совместного распития спиртного и отрубил ему руки и голову.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

«По данным следствия, 17 января 2018 года мужчины совместно распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры один нанес другому ножевое ранение, после чего отрубил руки и голову потерпевшего», - говорится в информации.

По ее словам, подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.