20 января движение транспорта на некоторых дорогах Баку будет ограничено

2018-01-19 11:43 | www.apa.az | 6

В связи с Днем всенародной скорби – 20 января - движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено.

Как сообщил АПА начальник отделения Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов, в связи с обеспечением удобного, беспрерывного и безопасного движения людей движение транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, в то же время от Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента, улиц Аббасгулу Аббасзаде и Иззета Набиева, а также по дороге от Аллеи Шехидов до проспекта Парламента будет ограничено.

На время мероприятий владельцам транспортных средств рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами или общественным транспортом, а также, по возможности, не использовать личные автомобили.

Также В. Асадов отметил, что завтра память жертв трагедии 20 января будет почтена минутой молчания. По знаку дорожной полиции транспортные средства должны будут остановиться и дать сигнал.