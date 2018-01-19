Айдын Алиев об объединении ГТК и Минналогов

2018-01-19 11:48 | www.oxu.az | 5

Во многих странах Таможенный комитет действует под разными статусами.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил председатель таможенного комитета Айдын Алиев, комментируя циркулирующие в прессе слухи об объединении Таможенного комитета с Минналогов.

Он заявил, что Таможенный комитет – фискальный орган, который в некоторых странах действует в составе министерства финансов:

«Таможенная служба, как в США, так и в некоторых странах Европы, действует в составе министерства финансов. В ряде европейских стран он (Таможенный комитет – ред.) входит в состав министерства экономики. Таможенники – солдаты народа и правительства. Где скажут, там и будем работать».

Председатель отметил, что этот вопрос надо проанализировать в правительстве, прежде чем принять решение.

«Во многих странах таможенный комитет – независимый орган, в других он входит в состав какой-либо структуры. Таможенники – солдаты этой страны, они выполнят любое решение».

Э.А.

