Лавров и генсек ООН выступили за выполнение СВПД по ядерной программе Ирана

2018-01-19 10:56 | www.trend.az | 6

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке выразили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

"С обеих сторон подтверждена приверженность задаче неукоснительного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — сообщили в ведомстве.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.