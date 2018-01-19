ДТП в Турции – есть погибшие

2018-01-19 11:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Муш на востоке Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Пострадавшие госпитализированы.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

О причинах ДТП не сообщается.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.