ДТП в Турции – есть погибшие

2018-01-19 11:03 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Муш на востоке Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Пострадавшие госпитализированы.
Все пострадавшие являются гражданами Турции.
О причинах ДТП не сообщается.
Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.