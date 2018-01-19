В Баку женщина украла из квартиры 5 тысяч долларов

2018-01-19 11:57 | www.apa.az | 6

В Баку задержана женщина, совершившая кражу.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 17 января жительница Баку обратилась в 20-е отделение полиции Управления полиции Ясамальского района и заявила, что из ее квартиры совершена кража.

Оперативная группа провела соответствующие мероприятия. В результате расследования было установлено, что в период с 28 ноября по 20 декабря прошлого года из квартиры были украдены 5000 долларов США.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении кражи жительница города Баку Хаяла Велиева.