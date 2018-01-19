Объем продукции оборонного назначения, экспортируемого из Азербайджана, возрос в 2,3 раза

2018-01-19 11:59 | www.apa.az | 6

Объем продукции оборонного назначения, экспортируемого из Азербайджана по сравнению с 2016 годом, возрос в 2,3 раза.

Как сообщает АПА, об этом было сказано на совещании Министерства оборонной промышленности, проведенного под руководством министра Явера Джамалова.

Было отмечено, что Министерство оборонной промышленности наряду с заказами вооруженных сил республики, экспортирует военную продукцию в более чем 10 стран.

В 2017 году наряду с продуктами оборонного назначения продолжалась работа по расширению производства гражданской продукции