В Японии выразили протест США из-за пролетов военных вертолетов над школой

2018-01-19 11:04 | www.trend.az | 6

Законодательное собрание японской префектуры Окинава в пятницу приняло резолюцию о заявлении протеста американской стороне, также потребовав прекратить пролеты вертолетов ВС США над любой японской собственностью, включая образовательные учреждения. Об этом сообщили власти самой южной префектуры Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что текст единогласно принятой резолюции был направлен в посольство США в Японии и американскому военному командованию в этой стране.

Правительство Японии уже несколько раз требовало от США прекратить полеты военных вертолетов над начальной школой, расположенной рядом с авиабазой Футэмма на Окинаве, в связи с инцидентом с падением иллюминатора на школьную спортивную площадку в конце прошлого года. В четверг администрация учебного заведения, расположенного в городе Гинован, провела учения для своих воспитанников на случай падения предметов с пролетающих над учреждением вертолетов.