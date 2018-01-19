Sakarya Valisi Balkanlıoğlu : 20 Ocak katliamına milletçe üzülüyoruz

2018-01-19 11:54 | www.trend.az | 1

SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu , Trend Haber Ajansı'na özel olarak, 20 Ocak katliamı ile ilgili açıklamada bulunarak, katliama milletçe üzülüyoruz dedi.

İşte , SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu’un açıklaması:

Dost ve kardeş Azerbaycan halkının kutlamış olduğu bu büyük katliam ,o zaman bizi milletçe çok üzmüştü. Bu katliamın hatırası hala taze ve milletçe bu katliama bugün de üzülüyoruz.

Azerbaycan halkı barışsever bir millet ve şiir ,edebiyat, güzel sanatlar ve müzik bu insanların ruhuna işlemiş. Azerbaycan halkı Ermenilerle de bir sorunu olmadan yaşıyorlardı. Ama Rusların kışkırtmasıyla Ermeniler Azerbaycan'ın bazı gölgelerinde katliamlara başladı.

Tabii ki, halk buna tepkisiz kalmadı ve bunu bahane ederek Rus “Kızıl ordusu” Bakü'yü işgal etti.

Bakü'nün işgali onuruna düşkün olan Azerbaycan halkını çok rahatsız etti ve gençler başta olmak üzere bu işgal protesto edildi.

Protesto eden insanların üzerine “Kızıl ordu” ve belki de “Kızıl ordu” görünümünde Ermeniler ateş ettiler ve yüzlerce soydaşımız şehit düştü.

Bakü'de halen bazı binalarda bu kanlı olayların izleri olan kurşun izleri bulabilirsiniz.

20 Ocak 1990 yılında insanlık sükut etti ve bir çok masum insan öldürüldü, katliama maruz kaldı. Acıları ve anıları hala taze, üzüntüleri içimizde. Ermenilerin yaptığı katliamlar , Türkiye’de Osmanlı coğrafyasında yapılan katliamların aynısı.

Maalesef dünya bu katliamlara, Azerbaycan topraklarını işgaline seyirci kalıyor . Günümüzde işgal ve fetih yoluyla arazi ve toprak kazanmak mümkün değildir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim bir parçamız, canımızdır. Onların kılına zarar gelirse burada biz de üzülürüz.

Katliamda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar bizlerin daha da birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamıza , gerçek dostlarımız ve düşmanlarımızı tanımamıza yardımcı olur.

20 Ocak’ta neler oldu?

Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele tarihine kahramanlık sayfası gibi dahil olan 20 ocak 1990'da, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasından öfkelenen Azerbaycan halkı, Bakü sokak ve meydanlarına çıkarak itirazlarını bildirdi.

Sivil halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlandı.

O günlerde kendi ülkesini, halkının özgürlüğünü ve şerefini her şeyden yüksek tutan Azerbaycanlılar canları feda ederek şehit düştüler.

19-20 ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden, SSCB ordusu Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başladı. Facia zamanı 137 kişi öldürüldü, 744 adam ağır yaralandı, 841 kişi ise yasadışı gözaltına alındı. Olaylar zamanı 200 ev, özel ve devlet taşınamazı mahfedildi.

Olaylar sonucu uzun yıllar arzulanan bağımsızlığa ulaşan Azerbaycan, egemenlik kazandı. Bu kanlı faciadan yıllar geçse de o geceyi herkes hatırlıyor. 20 ocak faciyası her yıl yıldönümünde Azerbaycan'da "Hüzün Günü" olarak anılıyor