Bağımlılık ile Mücadele Kurulu ilk toplantısını yaptı

2018-01-19 11:56 | www.trend.az | 1

Çağımızın en büyük problemi olarak kabul edilen bağımlılık ile mücadele konusunda kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Bağımlılık ile Mücadele Kurulu, TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Müsteşar yardımcıları ve teknik kuruldan yetkililerin katılımıyla Sağlık Bakanlığı Hekimevi Salonu’nda düzenlenen toplantıda, bağımlılık ile mücadele konusunda ilgili kurumlarda yapılan mevcut çalışmalar ele alınırken, ayrıca önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler istişare edildi.

TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, daha önce Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu olarak bilinen kurulun, Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla 9 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile kapsamı genişletilerek, Bağımlılık ile Mücadele Kuruluna dönüştüğünü ifade etti.