В Азербайджане планируется наладить производство еще 136 наименований продукции оборонного назначения

2018-01-19 12:17 | www.apa.az | 6

В соответствии с программой оборонного заказа на предприятиях Министерства оборонной промышленности были проведены опытно-конструкторские работы по созданию 136 наименований продукции оборонного назначения, которые охватывают 126 направлений.

Как сообщает АПА, об этом в Министерстве оборонной промышленности было сказано на заседании под председательством министра Явера Джамалова.

Было отмечено, что в Научно-исследовательском Институте министерства были проведены опытно-конструкторские работы по 31 направлению, 15 из которых по созданию продукции оборонного назначения. Национальное аэрокосмическое агентство же провело работу по 34 направлениям, в частности по созданию 17 продукций оборонного назначения.