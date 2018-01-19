Президент Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

2018-01-19 12:08 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме президент написал, что глубоко потрясен трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в казахстанской провинции Актобе.

Глава государства от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву, семьям и близким погибших, всему узбекскому народу.