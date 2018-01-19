Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за опасности схода лавин

2018-01-19 11:16 | www.trend.az | 6

Дорога в направлении грузино-российской границы, ТПП «Казбеги-Верхний Ларс», закрыта для всех видов транспорта из-за интенсивного снегопада, говорится в сообщении на сайте департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Новости-Грузия.

Из-за данных о возможном сходе лавин, полученных от Национального агентства охраны окружающей среды, движение автотранспорта было запрещено на участке Млета–Коби автомагистрали Мцхета–Степанцминда-Ларс.