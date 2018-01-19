Президент Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

2018-01-19 12:23 | www.apa.az | 5
Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:
«Уважаемый Шавкат Миромонович. Известие о гибели ваших соотечественников в результате пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана крайне опечалило меня.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Узбекистана».
Отметим, в Казахстане 52 человека погибли и 5 пострадали в результате пожара в пассажирском автобусе.