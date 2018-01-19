В центре Баку закроют ряд дорог

2018-01-19 12:19 | www.oxu.az | 6

В связи с годовщиной трагедии 20 Января в этот день с 08:00 до полного завершения мероприятий на всех улицах и проспектах, от проспекта Парламента в направлении Аллеи шехидов движение транспорта будет ограничено.

Об этом Oxu.Az сказал начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку Вагиф Асадов.

По его словам, движение транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, в то же время от Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента, улиц Аббасгулу Аббасзаде и Иззета Набиева, а также по дороге от Аллеи Шехидов до проспекта Парламента будет ограничено.

На время мероприятий владельцам транспортных средств рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами или общественным транспортом, а также, по возможности, не использовать личные автомобили.

Также В.Асадов отметил, что завтра память жертв трагедии 20 января будет почтена минутой молчания. Как только дорожная полиция даст знак, транспортные средства должны остановиться и сигналить.

Эльвин Ахмедов

