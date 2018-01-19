В Азербайджане откроются еще два военных завода

2018-01-19 12:27 | www.oxu.az | 5

В ближайшее время в Азербайджане планируется открытие еще двух военных заводов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом было заявлено сегодня на заседании под председательством министра оборонной промышленности Явера Джамалова.

Было отмечено, что помимо 56 находящихся в подчинении министерства оборонной промышленности производственных предприятий, которые были сданы в эксплуатацию после проведенных в предыдущие годы работ по ремонту и реконструкции, в июне 2017 года были завершены комплексные работы на двух производственных предприятиях. В церемонии открытия этих предприятий принимал участие Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.