Глава Туркменистана выразил соболезнования Узбекистану в связи с трагедией в автобусе

2018-01-19 11:23 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с трагедией, случившейся из-за возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана и повлекшей гибель граждан Узбекистана.

«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о гибели многочисленных граждан Вашей страны», – говорится в послании главы государства, который от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично передал слова искреннего соболезнования в этот тяжелый момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Свыше 50 человек накануне погибли во время пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана, среди которых были граждане Узбекистана.