Госкомтаможни о повышении пошлин на использованные шины

2018-01-19 12:35 | www.oxu.az | 6

С прошлого года таможенная пошлина на импорт подержанных шин была повышена с 3 до 10 долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам сказал зампред Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

По его словам, в общей сложности было изменено более 500 таможенных тарифов. Только 7% из них были повышены.

Представитель ГТК выразил свое отношение к акции протеста против повышения тарифов на подержанные шины:

«В страну привозят подержанные шины только трое человек, но на митинг собралось человек 150-200. Это нелогично».

Председатель ГТК Айдын Алиев сказал, что выслушал недовольных:

«Решение было опубликовано 17 ноября и вступило в силу. С того времени было завезено 6 подержанных автомобильных шин, зарегистрированных на имя 3 человек. Мы попросили у 100 протестующих предоставить документы, это сделали только 11 из них. Оставшиеся 89 человек исчезли. Они нам сказали, что купили шины за 3 евро и не хотят платить 10 долларов пошлины сверху. Мы ответили, что если они продают шины по 3 евро здесь по 50 манатов, то могут уплатить и пошлину».

Э.А.

