Кыргызстан ввел ограничения на импорт мяса из Китая

2018-01-19 11:31 | www.trend.az | 6

Кыргызстан ввел ограничения на поставку мяса из Китая. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркин Чодуев, передает Kabar.

По его словам, в Кыргызстан мясо из Китая не завозиться, поскольку не отвечает требованиям Евразийского экономического союза.

Чодуев добавил, что в Кыргызстане производится 250 тысяч тонн мяса, из них экспортируется 971 тонна. Несмотря на это, в республику мясо импортируется из России, Казахстана и Украины.

Он сообщил, что разработана программа развития пищевой промышленности на 2017-2021 годы, основной целью которой является экспорт отечественной продукции.