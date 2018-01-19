Путин на Крещение окунулся в купель в 7 градуса мороза

2018-01-19 12:48 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Как сообщает АПА со ссылкой на иностранные СМИ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что президент России побывал в монастыре на части литургии.

Песков отметил, что крещенских морозов в этом году в центральной России нет, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля».

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства, для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Президент, по словам Пескова, «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь».

Отметим, Путин регулярно бывает в храмах во время основных церковных праздников, однако Кремль впервые сообщил о том, что он участвовал в крещенских купаниях.

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.