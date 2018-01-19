В Азербайджане началось серийное производство лимонки

2018-01-19 12:43 | www.oxu.az | 6

В 2017 году на предприятиях министерства оборонной промышленности была продолжена целенаправленная работа по выпуску продукции оборонного назначения.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня в министерстве оборонной промышленности на посвященном итогам 2017 года коллегиальном заседании под председательством министра Явера Джамалова было отмечено, что по сравнению с 2016 годом объем производства продукции оборонного и специального назначения вырос на 10%.

Было налажено серийное производство снайперского ружья нового поколения «Ялгузаг», минометов разного калибра, гранатометов разного калибра, установок дымового гранатомета и дымовой шашки для бронетехники, оптического коллиматора типа «KXP», осколочных мин и ручной гранаты «F-1» (лимонка).

В то же время, на основе заимствованной технологии была завершена производственная подготовка и освоено серийное производство разного рода взрывателей для боеприпасов разного калибра, 4 видов стволов для автоматов и пулеметов.

Э.А.

