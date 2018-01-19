Выборы в Армении: Саргсян вместо Саргсяна

2018-01-19 12:48 | www.oxu.az | 6

Президент Армении Серж Саргсян сегодня заявил, что кандидатом от Республиканской партии на пост следующего президента республики станет посол в Великобритании, экс-премьер Армен Саргсян.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на aysor.am, встреча состоялась сегодня в резиденции президента.

А.Саргсян – владелец компании Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в сфере энергетики, нефте- и газодобывающей промышленности в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.

Полномочия действующего президента Армении завершатся 9 апреля. Нового президента Армении сроком на семь лет выберет парламент.

По предварительным данным, выборы президента могут состояться 2 марта.