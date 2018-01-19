Госдолг Армении резко увеличился

2018-01-19 12:02 | www.trend.az | 5

Государственный долг Армении за прошедший год резко увеличился и по состоянию на 31-е декабря 2017 года составил 6 774,6 миллионов долларов, сообщают армянские СМИ.

Значительная часть этой суммы – 6 173,1 миллиона долларов – долг правительства Армении, из них внешний долг составляют только 4 893,4 миллиона долларов.

Для сравнения отмечается, что по состоянию на 31-е декабря 2016 года государственный долг Армении составлял 5 942,1 миллиона долларов. Иными словами, в течение одного года эта сумма увеличилась на 832,5 миллиона долларов.