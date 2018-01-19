CinemaPlus покажет фильмы, посвященные трагедии 20 Января (ВИДЕО)

2018-01-19 12:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus 20 января проведет бесплатный показ фильма "Qanlı Yanvar" ("Кровавый январь"), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссер фильма - Вахид Мустафаев, главные роли исполнили Небахат Чехре, Фаик Мирзоев, Азер Айдемир и другие.

Экранное произведение на примере жизни нескольких главных героев отражает борьбу народа за независимость. Непреодолимое желание обретения национальной свободы, готовность пожертвовать жизнью на этом пути являются основным лейтмотивом картины. Основная часть сюжета построена на взаимоотношениях двух братьев - Мехти и Наджафа. Мехти - борец за свободу страны, Наджаф - высший чин КГБ, коммунист, возглавляющий кровавое подавление народного восстания, хотя в душе против этого. У каждого из них своя правда, но одна мать - набожная женщина, которая остается "между двух огней".

Также в этот день пройдет показ фильма "Xüsusi Təyinatlı İbad" ( ("Ибад из спецназа") о герое Карабахской войны Ибаде Гусейнове. Режиссер-постановщик фильма - Натиг Новрузов. В главных ролях: Эльчин Мамедли и Манаф Дадашев.

Славный путь героя начался еще во время службы в рядах советской армии. Ибад Гусейнов служил в одной из частей на Амуре. Узнав о трагедии, произошедшей 20 января 1990 года, когда советская армия вошла в Баку, Ибад Гусейнов вместе с другими военнослужащими из Азербайджана начал голодовку с требованием отпустить его на родину. В результате он был уволен в запас до завершения срока службы и смог вернуться в Азербайджан. Вернувшись, Ибад Гусейнов отважно воевал на Карабахской войне, был тяжело ранен. Именно он в июне 1993 года в селе Муганлы ликвидировал армянского военачальника, одного из лидеров террористической армянской организации АСАЛА, профессионального террориста Монте Мелконяна, совершившего десятки терактов, в результате которых в разных странах мира погибли турецкие дипломаты. В данное время Ибад Гусейнов, несмотря на состояние здоровья, занимается военно-патриотической деятельностью.