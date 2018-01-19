Напавший на банк в Ясамальском районе задержан – ФОТО

2018-01-19 12:54 | www.oxu.az | 5

Задержан преступник, пытавшийся ограбить банк в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 18 января в Центральное управление охраны поступил сигнал тревоги из одного из Ясамальского филиала банков, охраняемого сотрудниками Управления охраны Ясамальского района.

Сотрудники управления сразу же прибыли на место происшествия и обезвредили грабителя, угрожающего ножом и требующего у казначея деньги.

У задержанного был изъят используемый при ограблении нож. Он был передан в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП. Во время расследования в отделении было установлено, что грабителем был житель столицы Назим Мамедов.

Расследование и необходимые следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются.

Э.А.

