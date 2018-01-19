Полиция задержала людей, напавших на азербайджанцев

2018-01-19 13:00 | www.oxu.az | 5

Правоохранительные органы задержали троих мужчин по подозрению в причастности к вооруженному нападению на юге Волгограда. Двое из них сейчас находятся в изоляторе временного содержания, один в больнице под охраной.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах региона.

Как сообщалось ранее, нападение с применением огнестрельного и холодного оружия было совершено в четверг вечером рядом с кафе в Красноармейском районе Волгограда около 19:00 мск. В результате один человек погиб, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и введенному в городе плану «Перехват» были обнаружены и задержаны автомобили «Инфинити» и «Лада-Приора», на которых подозреваемые скрылись с места преступления. Всего задержано трое подозреваемых - один из них в больнице под охраной, двое других в изоляторе временного содержания», - сказал собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СКР ТАСС уточнили, что официальная информация о задержании подозреваемых будет сообщена позднее.

В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области сообщили, что пострадавшие в результате инцидента по-прежнему находятся в больницах. Если тяжелое состояние медики накануне вечером отмечали у всех троих, то в настоящее время в тяжелом состоянии находятся двое.