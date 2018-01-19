Казахстанская фондовая биржа ожидает роста экономики в 2018 году

2018-01-19 12:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) ожидает роста экономики и соответственно биржевых показателей в текущем году.

«Казахстанская экономика восстанавливается, и даже без учета госпрограмм есть серьезные основания, что рынок будет активнее», - сказал заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк в пятницу.

Зампредседателя сказал, что ожидается повышения деловой активности, в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов на рынок.

"Когда иностранные инвесторы придут, они принесут доллары, и это позитивно скажется на курсе тенге, потому что они будут продавать валюту, а купленные тенге инвестируют в государственные ценные бумаги, их доходность снизится и благодаря этому Нацбанк сможет снизить базовую ставку, что приведет к удешевлению стоимости фондирования на казахстанском рынке", - сказал Цалюк.

ПО мнению зампредседателя, все озвученные факторы должны привести к увеличению корпоративных облигаций, их объемы станут более значительными. В целом KASE ожидает рост объемов на денежном рынке.