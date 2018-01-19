Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией

2018-01-19 12:18 | www.trend.az | 6

Глава британского МИД Борис Джонсон выдвинул идею о строительстве моста над проливом Ла-Манш между Великобританией и Францией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Как сообщает издание, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон заявил, что "глупо", что две ведущие экономические державы "связаны только железной дорогой".

Как стало известно изданию, Макрон положительно воспринял идею британского министра. "Я согласен. Давайте сделаем это", — приводит издание слова французского лидера.