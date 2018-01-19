Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Масштабные боевые действия могут возобновиться в зоне нагорно-карабахского конфликта в любое время

2018-01-19 12:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Инциденты на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении остаются обычным явлением, представляя собой риск возобновления масштабных боевых действий в любое время.

Об этом в интервью Trend и газете Azernews сказал профессор дипломатии и разрешения конфликтов в Университете Кентукки (США), в прошлом американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано.

Эксперт напомнил, что в 2017 году австрийское председательство в ОБСЕ упорно трудилось, чтобы продвинуть два механизма укрепления доверия, на которые Баку и Ереван дали согласие в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге.



«Хотя механизм расследования инцидентов по-прежнему представляется сложным, увеличение числа наблюдателей ОБСЕ с шести до тринадцати вполне возможно. Несмотря на то, что это будет лишь незначительным изменением, реализация этой меры будет означать готовность сторон предпринять реальные шаги для улучшения ситуации», - отметил он.



Кавано назвал положительным знаком тот факт, что Азербайджан и Армения возобновили диалог на уровне президентов и глав МИД, но отметил, что стороны все еще не достигли какого-либо заметного прогресса.

Несмотря на то, что в начале 2017 года произошла эскалация на линии соприкосновения, активное участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ, австрийского председательства в ОБСЕ и других ключевых игроков способствовало восстановлению диалога между Арменией и Азербайджаном, добавил он.

Напомним, что очередная встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с главами МИД Азербайджана и Армении прошла накануне в польском городе Кракове.

"Министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих встречах, посвященных вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД в принципе согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения", - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи.

В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров.