В некоторых регионах Азербайджана ожидаются морозы

2018-01-19 13:11 | www.apa.az | 6

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах слабый туман. Будет дуть северо-западный, временами порывистый ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4°, днем 6-8°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег. Во второй половине дня в большинстве районов осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -2-+3°, днем 4-8°, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, усиление ветра хазри на Абшеронском полуострове и некоторое снижение температуры вызовут дискомфорт у метеочувствительных людей.

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.