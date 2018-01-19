В Азербайджане будет морозно

2018-01-19 13:18 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах слабый туман. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4°, днем 6-8°.



Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.



В районах Азербайджана осадков в некоторых местах пройдут дожди, в горных и предгорных районах снег, в некоторых местах осадки приобретут интенсивный характер. Во второй половине дня в большинстве районов осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман, ветер западный, временами порывистый.



Температура воздуха ночью составит -2-+3°, днем 4-8°, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, усиление ветра хазри на Абшеронском полуострове и некоторое снижение температуры вызовут дискомфорт у метеочувствительных людей.



20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

Э.А.

