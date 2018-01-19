Михаил Гусман получит премию Роспечати за лучшую книгу журналиста 2017 г.

2018-01-19 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС, известный журналист, телеведущий Михаил Гусман стал лауреатом премии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России за лучшую книгу журналиста 2017 года, сообщает Роспечать.

Как отмечается, премию Гусман получил за книгу “Формула жизни: Книга о папе и маме” (издательство “ТЕРРА”).

Ежегодно ко Дню российской печати Роспечать подводит итоги премии за лучшую книгу журналиста. Лауреаты премии Роспечати прошлых лет - известнейшие журналисты печатных СМИ, радио и телевидения: Ольга Кучкина, Галина Сапожникова, Александр Архангельский, Марина Королёва, Леонид Парфенов, Андрей Колесников, Андрей Бинев, Валерий Панюшкин, Игорь Свинаренко, Анатолий Григорьевич Лысенко, писатель Игорь Вирабов, телеведущий, писатель, драматург Андрей Максимов, государственный и общественный деятель, журналист Виталий Игнатенко.

“2017 год был особенно урожайным на замечательные книги журналистов, написанные в разнообразных жанрах - от стихов, сборников журналистских материалов разных лет, мемуаров, публицистики до художественной прозы. Из почти шестидесяти вышедших в издательствах страны книг столичных и провинциальных журналистов в шорт-лист жюри отобрало шесть книг. По результатам голосования жюри лауреатом 2017 года стал первый заместитель генерального директора ТАСС, известный журналист, телеведущий авторской программы “Формула власти” Михаил Гусман за книгу “Формула жизни: Книга о папе и маме” (издательство “ТЕРРА”)”, - говорится в сообщении.