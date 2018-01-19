Госкомтаможни предлагает сократить число сигарет, ввозимых для личного пользования

2018-01-19 13:12 | www.apa.az | 5

Государственный таможенный комитет Азербайджана разработал предложения о том, чтобы сократить число сигарет, ввозимых для личного пользования.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года отметил, что действующие правила позволяют гражданам ввозить в страну 3 блока сигарет для личного пользования. «Новое предложение вводит лимит на количество сигарет. Согласно ему граждане смогут ввозить для личного пользования лишь 1 блок сигарет», - сказал А.Алиев. По его словам, это предложение будет обсуждено в ходе сессии парламента Азербайджана.