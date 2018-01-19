Ганира Пашаева: Ататюрк переворачивается в гробу

2018-01-19 13:40 | www.oxu.az | 5

То, что поддерживающая клевету на наших предков становится главой городской организации турецкой Республиканской народной партии (РНП), оставленной нам в наследство предками, просто ужасно.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала депутат Ганира Пашаева, комментируя избрание главой стамбульской городской организации Республиканской Народной партии (РНП) Джанан Кафтанчыоглу, известной своей проармянской и прокурдской позицией, на которую было заведено уголовное дело после событий в парке Гази.

На своей странице в Facebook она написала, что не признает такой выбор и не видит в нем логики:

«Не могу понять некоторые вещи. Дети тюркского народа, как вы такое допустили? Ататюрк сейчас переворачивается в гробу».

Отметим, что избрание Кафтанчыоглу главой стамбульской городской организации Республиканской народной партии вызвало серьезное недовольство не только среди турецкой общественности, но и в РНП.

Известный адвокат Умит Коджасакал, претендующий на роль лидера партии, сказал: «Не признающие Ататюрка, оскорбляющие его идеи, не смогут быть в РНП».

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития раскритиковал РНП и Кафтанчыоглу.

После этого против Кафтанчыоглу было возбуждено уголовное дело.

Кямиль Гамзаоглы

