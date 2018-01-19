В Баку малолетняя изнасилована родственником

2018-01-19 13:41 | www.oxu.az | 5

В Баку зарегистрирован факт неоднократного изнасилования малолетней девочки.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении полиции Бинагадинского района.

В 2017 году в различное время была изнасилована 13-летняя жительница поселка Бинагади Л.С.

Выяснилось, что к изнасилованиям причастен дядя пострадавшей (брат матери) Р.Бабаев, 1993 года рождения, проживающий с ней по одному адресу.

В настоящее время ребенок находится в реинтеграционном центре Союза детей Азербайджана, откуда в полицию и поступило заявление об изнасиловании.

Следственные органы проводят проверку вокруг подозреваемого. По факту пока никто не задержан, поскольку заявление в полицию поступило только 18 января.

Ульви Керимов

