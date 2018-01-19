В Азербайджане созданы все условия для развития гимнастики – португальский тренер (ФОТО)

2018-01-19 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана уделяет большое внимание гимнастам и развитию гимнастики. Об этом сказал специалист FIG Франша Лоуренсо (Португалия), проводящий тренинг курсы для тренеров первой категории по мужской спортивной гимнастике, организованный Академией Международной гимнастической федерации (FIG), для местных тренеров Федерации гимнастики Азербайджана в Баку.

Франша Лоуренсо отметил, что Азербайджан достиг больших успехов в гимнастике: «Результаты Азербайджана в сфере гимнастики радуют. Впервые я приехал в Азербайджан во время первых Европейских игр как тренер национальной команды Португалии. С тех пор и по сегодняшний день гимнастика сильно развилась».

Специалист FIG дал высокую оценку профессиональному уровню азербайджанских тренеров по гимнастике: «Профессиональный уровень тренеров по гимнастике в Азербайджане значительно развился, и они весьма мотивированы. Благодаря этим тренингам профессиональный уровень тренеров станет выше, что означает еще лучший тренер и еще лучший гимнаст. Если тренеры продолжат работать над собой, то, безусловно, их профессиональный уровень еще более возрастет».

Франша Лоуренсо подчеркнул, что в Азербайджане созданы все условия для тренировок гимнастов и Международная гимнастическая федерация удовлетворена достигнутыми результатами.