Азербайджан производит оружие нового поколения

2018-01-19 13:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2017 году предприятия министерства оборонной промышленности Азербайджана продолжили целенаправленные работы по производству продукции оборонного назначения, сообщили в пятницу в силовом ведомстве.

Объем производства продукции оборонного и особого назначения вырос на 10 процентов по сравнению с 2016 годом.

Было налажено серийное производство оружия нового поколения - снайперской винтовки «Ялгузаг», минометов и гранатометов различного калибра, дымовых гранат для бронетехники, оптического коллиматорного прицела типа КХР, ручной гранаты F-1, осколочных мин и т.д.