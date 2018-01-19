Министр обороны Турции: «Операция в Африне будет проведена»

2018-01-19 13:56 | www.apa.az | 7

Турецкая армия проведет военную операцию в регионе Африн Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом сегодня сказал министр обороны Турции Нуреддин Джаникли.

Н.Джаникли сказал, что формируются необходимые условия для очищения региона от боевиков PYD/YPG, которые являются сирийским крылом террористической организации РКК: «В Африне будут ликвидированы все очаги терроризма».

Отметим, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая армия в течение недели начнет военную операцию в Африне.