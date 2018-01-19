Обнародована дата вступительных и тестовых экзаменов для поступления на госслужбу

2018-01-19 14:21 | www.apa.az | 7

Государственный Экзаменационный Центр определил даты вступительных и тестовых экзаменов, проведение которых планируется в ближайшее время.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, в настоящее время продолжается регистрация на тестовые экзамены для замещения вакансий по административным руководящим должностям (категория А), которые состоятся 27 января. Регистрация для участия на этих экзаменах продолжится до 24 января.

Очередные тестовые экзамены для поступления на госслужбу пройдут 18 февраля (по категории В) и 31 марта (по категории А).

Электронные испытательные экзамены для желающих поступить на госслужбу будут организованы 2, 10 февраля и 4, 14 марта.