Похитителем учительницы был племянник директора – ПОДРОБНОСТИ

2018-01-19 13:55 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, учительница математики в средней школе села Гаджыалылы Бардинского района была похищена жителем Барды Туралом Зейналовым.

Стали известны некоторые подробности произошедшего.

Как сообщил Oxu.Az надежный источник, 23-летнюю учительницу зовут Гюльчин. Она не была обручена, как сообщалось ранее. Т.Зейналов племянник директора школы Саяры Зейналовой.

Т.Зейналов похитил девушку по дорогу из школы домой. Родители девушки встретились с семьей парня и дали согласие.

Пярвиз Гусейн

