В России утилизируют крупнейшие в мире атомные подлодки

2018-01-19 14:12 | www.oxu.az | 3

В России утилизируют атомные подводные лодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь».

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил в пятницу, 19 января, источник в судостроительной отрасли.

Субмарины уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России.

По словам собеседника агентства, их дальнейшая эксплуатация нерентабельна. Он уточнил, что «Росатом» утилизирует подлодки после 2020 года.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная субмарина 941У «Дмитрий Донской», на которой испытывалась баллистическая ракета «Булава».

Подлодки проекта 941 — самые большие в мире атомные субмарины (и субмарины вообще). Над ними работал советский конструктор Сергей Ковалев. Первая лодка этого типа ТК-208 была спущена на воду в 1980 году. Длина субмарин — 172 метра, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн. Всего было построено шесть таких подлодок.

Э.А.

