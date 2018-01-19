Турция начнет военные операции в Африне

2018-01-19 14:23 | www.oxu.az | 6

Турция проводит консультации с Россией с целью сблизить подходы к операции турецкой армии в сирийском Африне, заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

«Мы готовимся к операции в Африне, делаем для этого необходимые шаги. С Россией и с остальными заинтересованными странами региона у нас идет координация, их взгляды нужно сблизить с нашей позицией, поскольку в конце концов эта операция будет проведена», - заявил Джаникли в эфире телеканала Ahaber.

Э.А.

